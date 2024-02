Milka-Hersteller investiert 5 Millionen Euro

Bereits seit mehr als 100 Jahren läuft die Schokoladenproduktion in Bludenz. Im dortigen Milka-Werk wird aus Rohkakaobohnen die Schokoladenmasse für Schokoladengroßtafeln hergestellt. Ein Viertel davon werden in Österreich, Deutschland und der Schweiz verspeist, drei Viertel werden nach Angaben von Mondelez in über 30 Länder exportiert. In Bludenz arbeiten rund 300 Beschäftigte.