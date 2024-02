Freundinnen tot: Trauriger Prozess um 18-Jährige

Die junge Frau macht einen intelligenten Eindruck. In ihren Nebensätzen lassen sich schlimme Erfahrungen in der Kindheit erahnen. Sie gesteht: „Ich hatte starke Selbstmordgedanken. Jetzt geht es mir besser. Die Haft hat mir gutgetan. Ich habe mich für die Therapie in Kärnten entschieden. Dort hat man mir einen fixen Platz zugesagt.“ Schon nächste Woche könne sie anfangen. Doch was ist bis dahin, wenn sie nach dem Prozess entlassen werden sollte?