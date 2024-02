Laut Medien: 15.000 Nepalesen kämpfen für Russland

Kritu Bhandari, eine in Kathmandu lebende Politikerin und Sozialaktivistin, wurde mittlerweile zur Anführerin einer Gruppe von Familienangehörigen nepalesischer Männer, die in Russland kämpfen. Sie erklärte, dass sich in den vergangenen Wochen rund 2000 Familien an sie gewandt und um Hilfe gebeten hätten, um entweder mit ihren vermissten Angehörigen in Kontakt zu treten oder nach Hause in das kleine südasiatische Land zu bringen. Denn viele von ihnen hätten seit Wochen oder Monaten keinen Kontakt mehr zu ihren Liebsten.