Villach: Plötzlich stieg Rauch vom Fußboden auf

Rauch gelang durch Dehnfuge in Wohnung

Vor Ort stellte sich heraus, dass die Rauchentwicklung auf einen Defekt an einem Kachelofen in der darunterliegenden Wohnung zurückzuführen war. „Unter schwerem Atemschutz konnten wir die Ursache schnell lokalisieren“, erklärt Einsatzleiter HBI Harald Geissler. Durch die Dehnfuge einer Wand war der Rauch in die Räume darüber eingedrungen. Der Einsatzleiter unterstreicht die Wichtigkeit der sofortigen Maßnahmen: „Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden.“