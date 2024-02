Neuer Standort für Meinungsforschung in Kärnten

Offizielles Büro in der Draustadt

Nun war es für die 40-Jährige jedoch an der Zeit, wieder zurück in ihre Heimat zu kehren – gemeinsam mit ihrer Familie natürlich, mit der sie heute am Ossiacher See lebt. „Grund für diesen Schritt ist eine Kombination aus privaten und beruflichen Überlegungen. In Kärnten ist nicht nur die Lebensqualität für meinen Partner, unsere Kinder und mich viel angenehmer – auch im Bereich Marktforschung gibt es enormes Potenzial.“ So baut Siegl als Senior Consultant bei „Peter Hajek Public Opinion Strategies“ ein Kärnten-Büro für das Markt- und Meinungsforschungsinstitut auf.