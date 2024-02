53-Jähriger von morschem Baum erschlagen

Gemeinsam mit zwei anderen Männern (76 und 44 Jahre alt) war der 53-Jährige damit beschäftigt, im Bereich „Unter der Alp“ zwei Bäume zu fällen, wobei einer davon morsch war. Um zu verhindern, dass der morsche Baum auf eine darunterliegende Straße fällt, wurde dieser über eine Umlenkung per Stahlseil an einem vermeintlich gesunden Baum gesichert. In weiterer Folge sägte der 76-Jährige den Baum ordnungsgemäß an, anschließend zog der 53-Jährige über eine Traktor-Seilwinde das Stahlseil an. Da geschah das Unglück: Ausgerechnet der vermeintlich starke Stamm, an welchem die Umlenkung befestigt war, brach ab und fiel in Richtung des 53-Jährigen.