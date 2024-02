Karin Strametz in Lyon knapp am Sieg vorbei

Am nächsten Dienstag startet Karin Strametz beim Top-Meeting in Belgrad. Dort ist auch Österreichs Supertalent Enzo Diessl, der in der Vorwoche in Wien über 60 m Hürden seine persönliche Bestzeit auf 7,66 verbessert hat, im Einsatz. Durch seine schnellen Zeiten zu Saisonbeginn hatte der von Beate Hochleitner trainierte U20-Europameister zudem für diesen Sonntag in Paris einen Startplatz erhalten.