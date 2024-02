Schüsse in Bregenz: „Ich war voll mit Drogen“

Erinnerungslücken aufgrund Drogenkonsums

Im Prozess am Landesgericht Feldkirch musste sich der Gefasste am Donnerstag wegen Sachbeschädigung, schwerer Nötigung, Einbruchsdiebstahls, Widerstandes gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung verantworten. Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen bekennt sich der fünffach Vorbestrafte nur teilweise schuldig und gibt an, sich an vieles nicht mehr zu erinnern. „Ich war voll mit Drogen.“