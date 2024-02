Mick als Hamilton-Nachfolger? Er fühlt sich bereit

„Bin Situation gewachsen“

Seinen Posten bei Mercedes will und wird Schumacher aber nicht räumen. Ob er gleichsam mit einem Hintergedanken den Fuß in der Mercedes-Tür lässt und auch in der kommenden Formel-1-Saison als Testfahrer agiert? Möglich, immerhin verlässt Superstar Lewis Hamilton mit 2025 das Team Richtung Ferrari. Und dann? Könnte Schumacher einspringen. Theoretisch. Von RTL darauf am Rande des Alpine-Events angesprochen, meinte er: „Es ist natürlich eine Position, die sehr viel Druck mit sich bringt. Aber vom Gefühl her bin ich ihr gewachsen.“ Das ist ja einmal eine Ansage. Sehr selbstbewusst.