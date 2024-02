Mit diesem Budget plant der GAK für die Bundesliga

„Krone“:Der GAK hat einen unglaublichen Herbst gespielt, die Erwartungshaltung mit acht Punkten Vorsprung ist enorm. Wie geht man da im Verein damit um?

GAK-Geschäftsführer Harald Hochleitner: Dass wir so stark zurückkommen, war so nicht zu erwarten. Wir haben durchaus große Konkurrenz mit St. Pölten und Ried, das wissen wir. Diese sind uns budgetär immer noch überlegen. Uns zeichnet aber der Team-Charakter aus. Wir haben gesagt, dass wir eine geile Mannschaft zusammenstellen wollen. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben an den richtigen Schrauben gedreht und es hat sich was entwickelt.