Kilde droht Verband: „Sonst trete ich zurück ...“

Während sich Kilde von den Folgen seines Horror-Sturzes in Wengen erholt, scheint eine Rückkehr in den Weltcup nicht gewiss. Im Norweger scheint es derzeit nämlich zu brodeln, so betonte er jetzt gegenüber dem norwegischen Rundfunk „NRK“: „Ich liebe diesen Sport so sehr, dass ich zurückkommen möchte. Aber mir ist auch klar, dass sich an der Spitze des norwegischen Verbandes etwas ändern muss, wenn ich zurückkehren will.“ Klare Ansage des 31-Jährigen.