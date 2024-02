Mattels Puppengeschäft boomt dank „Barbie“-Film

Der im Sommer herausgekommene Film hat weltweit mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt und auch das zuvor oft schwächelnde Interesse an Barbie-Produkten angekurbelt. Im Heimatmarkt Nordamerika gab es sogar ein Plus von 43 Prozent, wie das Unternehmen nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte.