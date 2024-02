Ex-Freund drohte, Frau die Kehle aufzuschneiden

Am Mittwoch wurde die Polizei zu einer 49-jährigen Frau im Bezirk Villach-Land in Kärnten gerufen. „Sie gab an, dass sie bereits am Vortag von ihrem Ex-Freund bedroht worden war“, so die Polizei. Tatsächlich konnten die Beamten bei der Sachverhaltsabklärung einen Tonmitschnitt sichern, auf dem der 63-Jährige damit drohte, ihr die Kehle aufzuschneiden.