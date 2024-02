Wie können wir Klimaschutz in die Schule holen?

Der Nationalpark Donau-Auen wird zum Klassenzimmer des Bundesrealgymnasiums Schwechat. Durch die Partnerschaft werden Schüler*innen aktiv in die Natur eingebunden und lernen, die Umwelt zu schützen. Ist die Schule damit ein Vorreiter für eine klimafreundilche Zukunft? Haben Sie weitere kreative Ideen, wie die Aufklärung zum Klimaschutz in unsere Klassenzimmer geholt werden könnte? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge unten in den Kommentaren!