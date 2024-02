Nationalpark wird jetzt zum Klassenzimmer

Landeschefin rettet Ökoschule Yspertal

Ökojubel auch in der Umwelthochschule des Stiftes Zwettl in Yspertal! Denn Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Stefan Pernkopf erhöhten die Investition in die „ökologische Zukunft Niederösterreichs“. Jährlich erhalten die etwa 300 Professoren und Jugendlichen an der Öko-Kaderschmiede rund 100.000 Euro pro Jahr an Unterstützung.