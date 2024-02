ARD-Experiment: Schauspieler plaudern mit einer KI

Die Digitalplattform ARD Kultur hat Schauspieler vor der Kamera mit einer Künstlichen Intelligenz (KI) experimentieren lassen. Sie treffen in einem Kammerspiel, das um einen Streit der fiktiven Girl-Band „Boom“ kreist, auf eine KI, die eigens für die Produktion entwickelt wurde. Zum Cast gehören unter anderem Alicia von Rittberg und Lea Drinda. In Gastrollen dabei sind Collien Ulmen-Fernandes, Gülcan Kamps und Eko Fresh, wie ARD Kultur am Mittwoch in Weimar mitteilte.