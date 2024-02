Fellnasen auf der Suche nach einem neuen Zuhause

Maus

Die hübsche Rexkaninchendame Maus wurde in einer Tiefgarage in Ansfelden gefunden. Nachdem sie niemand zu vermissen schien, wird nun ein neues Zuhause in Innenhaltung gesucht. Das Kaninchen ist ca. drei Jahre alt und wünscht sich, bei einem kastrierten Partnertier leben zu dürfen.

Tel.: 0 732/24 78 87