Der nächste ÖSV-Youngster darf im Weltcup ran

Während der rot-weiß-rote Nachwuchs in den Speedbewerben derzeit eher rar gesät, drücken die Youngsters im Slalom ordentlich nach. Nachdem in Wengen (Sz)bereits der 18-jährige Vorarlberger Moritz Zudrell im Weltcup seine Premiere geben durfte, bekommt am Sonntag in Bansko (Bul) ein 20-Jähriger aus dem Ländle erstmals seine Chance.