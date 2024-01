„Natürlich wäre ich auch gerne in Wengen gefahren“

„Klar wäre ich auch gerne in Wengen den Weltcup-Slalom gefahren“, gestand Jakob Greber, angesprochen auf seinen Ländle-Landsmann Moritz Zudrell, der am Sonntag im Berner Oberland zu seinem Debüt in der höchsten Ski-Liga kommen wird. „Aber Moritz hat sich die Chance mit seinen Leistungen in Obdach verdient. Ich muss schauen, dass ich im Europacup gute Punkte für die Gesamtwertung einfahren kann.“