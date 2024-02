21,5 Milliarden Euro! Neuer Rekord für Super Bowl

Diese Prognose übertrifft den Rekord aus dem vergangenen Jahr um 35 Prozent. 2023 waren Wetten im Wert von 14,89 Mrd. Euro (16 Mrd. Dollar) platziert worden. Sportwetten waren in den USA lange verboten. Inzwischen haben 38 Bundesstaaten sowie der Hauptstadtbezirk Washington D.C. Wetten auf Profi-Sport legalisiert. Die Super Bowl wird erstmals in seiner Geschichte in der Glücksspielmetropole Las Vegas ausgetragen.