Abstiegskampf pur - Oberwart ist aber guter Dinge!

Knapp zehn Jahre war der SV Oberwart von der Bildfläche in der Regionalliga Ost verschwunden. Jetzt wollen die Südburgenländer allerdings eine fixe Größe in der Ostliga werden. In dieser Saison kämpft die Guger-Elf allerdings um den Klassenerhalt. Oberwarts sportlicher Leiter Peter Lehner war bei uns im Studio der 3. Liga zu Gast.