Daniela Katzenberger zeigt irre Po-Verwandlung

In einem weiteren Posting in ihrer Insta-Story machte die 37-Jährige dann deutlich: „Lucas leidet am meisten, glaub ich.“ Dazu veröffentlichte die Reality-TV-Beauty ein Foto aus der Vergangenheit, auf dem sie und ihr Ehemann Lucas Cordalis beim Sonnenbad zu sehen sind. Während Katzenberger auf dem Bauch liegt, hat es sich der Sänger auf ihrer Kehrseite bequem gemacht.