Bergsteiger aus Notlage am Großglockner geborgen

Am Sonntagabend waren zwei Alpinisten nach einem Steinschlag am Großglockner in Bergnot geraten. Da eine Bergung aufgrund der schwierigen Witterungsverhältnisse nicht möglich war, mussten die beiden Tschechen zwei Nächte in einer Notunterkunft verbringen. Am Dienstag konnten die Verunfallten dann endlich gerettet werden.