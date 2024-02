U-Bahn-Manager sagen, die U-Bahn ist nicht schuld

Die Vermutung, wonach diese Schäden mit den 2023 in unmittelbarer Nähe am Rudolfskai stattgefundenen Probebohrungen zu tun haben, sehen die Projektleiter nicht. „Die Risse stehen in keinem Zusammenhang mit der Untersuchung“, erklärte der Experte und Sachverständige Erich Sauer. 140 Probebohrung hat es mittlerweile entlang der geplanten Trasse zwischen Hauptbahnhof und Alpenstraße für das große Verkehrsvorhaben gegeben. Sie seien nach dem neuesten Stand der Technik durchgeführt worden und ungefährlich.