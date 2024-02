Riesiger Faschingsumzug bildet den Höhepunkt

Es ist wieder so weit: Tausende Narren werden am Wochenende mit guter Laune und maskiert durch die Villacher Innenstadt ziehen. Der traditionelle Umzug bildet den Höhepunkt der närrischen Zeit in der Draustadt. Die bunten Wagen und kreativen Fußgruppen werden ab 14 Uhr vom Hans-Gasser-Platz über den 8.-Mai-Platz und den Hauptplatz bis zum Bahnhof ziehen. Eine eigene Jury nimmt die Teilnehmer dabei ganz genau unter die Lupe - es werden nämlich wieder die besten, kreativsten Kostüme prämiert.