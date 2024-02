Offizieller Ordnungsruf für konservativen Pfarrer

In der Kirche im Grein liegt alles an seinem gewohnten Platz. Nur ein Zettel fehlt. Ein Zettel, der die letzten Tage für ordentlich Aufsehen gesorgt hat. Vom „Klimawahn“ als „kollektive Geisteskrankheit“ ist die Rede. Außerdem findet sich in der Kirche ein Schild mit der Aufschrift „exorziertes Weihwasser“. Aufgrund eines in der „Bezirksrundschau“ veröffentlichten Berichts machte die „Krone“ einen Lokalaugenschein und sprach mit Pfarrer Leopold Gruber.