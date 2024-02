Klopp: „Man vergisst, dass sie Menschen sind“

Liverpool (51 Punkte) führt die Tabelle nun nur noch mit zwei Zählern vor Arsenal an, Titelverteidiger Manchester City auf Rang drei hat 46 Punkte. Allerdings haben die „Citizens“ noch zwei Partien in der Hinterhand und könnten damit an den beiden Titelrivalen vorbeiziehen. Am Montagabend gastiert die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola beim FC Brentford.