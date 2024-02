Rettung der Moore nach Vorarlberger Vorbild

Dass das Geld gut investiert ist, steht außer Frage, denn Moore sind wahre Alleskönner: Sie speichern große Mengen an Kohlenstoff - je Hektar allein in den oberen 50 Zentimetern 150 Tonnen! - und schützen somit das Klima. Zudem können sie enorme Mengen an Wasser aufnehmen - dieses wird gereinigt, sickert ins Grundwasser ein und trägt so zu unserer Trinkwasserversorgung bei. Und nicht zuletzt sind Moore wertvolle Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten.