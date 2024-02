Gigi D‘Agostino startet sein „zweites Leben“

D’Agostino, der vor allem durch seine Partyhits „In My Mind“, „L‘Amour Toujours“ und „Bla Bla Bla“ Bekanntheit erlangte, gibt ab dem Sommer wieder Konzerte. Sein Gig in der Grazer Stadthalle am 4. Oktober war laut Angaben des Veranstalters binnen zwei Tagen ausverkauft. Sein größter Auftritt seit seiner Erkrankung steht kommende Woche vor einem Millionenpublikum beim berühmten Sanremo-Musikfestival an, bei dem er als Stargast dabei sein wird.