Nach Schock-Foto: Gigi D‘Agostino lächelt wieder!

Gigi D‘Agostino wurde in 90ern weltberühmt

Gigi D‘Agostino, der bürgerlich Luigino Celestino Di Agostino heißt, wurde bereits 1999 mit „Bla Bla Bla“ und „The Riddle“ weltberühmt, in den 2000ern war er wohl der erfolgreichste DJ in Europa.