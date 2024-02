Weiter keine Einigung auf neuen KV für IT-Branche

Demo am vergangenen Mittwoch

Von dem IT-Kollektivvertrag sind ungefähr 90.000 Beschäftigte betroffen. Etwa 2000 von ihnen protestierten am Mittwoch vor der Wirtschaftskammer Österreich in Wien. Dabei wies die Gewerkschaft GPA mitunter auf die hohe Inflation hin. Unternehmen seien in der Pflicht, ihre Angestellten zu unterstützen und Druck auf die Regierung auszuüben.