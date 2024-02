Brisante Signa-Infos in versteigerten Mistkübeln

Immer höhere Finanzierungskosten

So wird darin aufgeschlüsselt, wie sich der Anstieg der Kreditzinsen auf die Finanzierungskosten des Projekts Lamarr auswirkt. Von knapp 30 Millionen Euro im Jahr 2022 stiegen diese in der Berechnung auf über 51 Millionen Euro Ende September 2023. In der Aufstellung für September 2025 liegen die Finanzierungskosten bereits bei fast 67 Millionen Euro. Steigende Zinsen sind einer der Gründe, die vielfach als Ursachen für die Signa-Pleite angesehen werden.