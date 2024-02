„Kum außa!“ - Hier wird die Sonne „gefüttert“

„Zeigen damit Dankbarkeit“

Denn in seiner Familie gibt es wie in vielen anderen ein Ritual, und zwar um Mariä Lichtmess (2. Februar). Zu diesem Datum dürfen sich die Bewohner nämlich über den ersten Lichtblick freuen. „Es passiert immer Ende Jänner, Anfang Februar. Da schaut bei uns nach langen trostlosen, grauen Monaten endlich wieder die Sonne vorbei“, freut sich der Hotelier und erläutert, wie man diesen Augenblick im Hochtal feiert: „Wir füttern sozusagen die Sonne, belohnen sie, weil sie es über den hohen Dobratsch zu uns in die schattige Hochburg geschafft hat und uns mit ihren Strahlen beglückt. Deshalb legen wir ein Brot mit Salz ans Fenster – wir zeigen ihr damit quasi unsere Dankbarkeit.“