Titelverteidigerin Potapowa nach Krimi weiter

Titelverteidigerin Anastasia Potapowa ist am Donnerstag beim WTA500-Tennis-Turnier in Linz mit viel Mühe ins Viertelfinale eingezogen. Die als Nummer fünf gesetzte Russin besiegte in einem Achtelfinal-Krimi die Italienerin Elisabetta Cocciaretto 2:6,7:6(9),7:5. Ebenfalls in der Runde der letzten acht steht Donna Vekic, die Kroatin bezwang die Australian-Open-Halbfinalistin Dajana Jastremska 6:1,6:1. Weiter sind auch die Belgierin Elise Mertens und Clara Burel aus Frankreich.