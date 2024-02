Kaum Stars! Nur Bayern gaben viele Millionen aus

Der Winterschlussverkauf am deutschen Fußball-Transfermarkt ist nicht mehr, was er mal war. Einkäufe echter Stars blieben in der am Donnerstagabend zu Ende gegangenen Transferperiode aus, die Bundesligisten setzten meist auf Leihgeschäfte. Richtig Geld in die Hand nahmen der FC Bayern München und RB Leipzig. Mit Sasa Kalajdzic zu Eintracht Frankfurt kehrte ein österreichischer Teamspieler in die Bundesliga zurück.