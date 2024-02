Ein Streifzug durch die Stadtgeschichte

Zur Zeit der Appenzellerkriege kam es zur Belagerung der Stadt Bregenz sowie der Burg auf dem Gebhardsberg. Damals lebte der Graf von Montfort in der Stadt und er bat Krieger aus dem benachbarten Schwabenland um Unterstützung bei der Verteidigung. Die Schwaben sagten ihre Hilfe zu, doch erfuhren die Appenzeller davon und beschlossen, schnell zu handeln. Bei einem geheimen Treffen in einem Wirtshaus in Rankweil wollten sie den Sturm auf Bregenz besprechen. Sie bemerkten allerdings nicht, dass ein altes Weiblein namens Guta versteckt hinter dem Ofen der Gaststube saß und der Unterhaltung lauschte. Als die Männer das Gasthaus verlassen hatten, sattelte Guta ihr Pferd und ritt durch die Nacht nach Bregenz, um dort dem Amtsmann vom drohenden Unheil zu berichten. So erfuhr schließlich auch der Graf von den Plänen der Appenzeller und konnte rechtzeitig Vorkehrungen treffen, die Stadt zu verteidigen. Als der Feind anrückte, standen einige tausend Mann bereit und schlugen die Angreifer in die Flucht. Aus Dankbarkeit über den lebensrettenden Einsatz der Guta wurde viele Jahre lang die neunte Abendstunde mit dem Ruf „Ehre Guta“ angekündigt. Noch heute ist ein Platz in der Bregenzer Oberstadt nach ihr benannt.