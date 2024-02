Mutter pflegte krankes Kind und wurde entlassen

Vergleich wurde erzielt

Am Ende einigten sie sich auf einen Vergleich, um sich ein Gerichtsverfahren zu ersparen. „Zusätzlich zum Schadenersatz für die diskriminierende Beendigung war auch noch eine Kündigungsentschädigung fällig. In Summe erhielt die Frau mehr als 2800 Euro nachgezahlt“, so die AK in einer Aussendung.