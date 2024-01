Traunviertel ist die teuerste Region zum Wohnen

Region Steyr-Kirchdorf am günstigsten

4000 Personen hat das IFES-Institut im Auftrag der AK OÖ zur Wohnzufriedenheit befragt. Und bei genauerer Betrachtung der Details tun sich dann doch regional größere Unterschiede auf - etwa wenn es um die Mietkosten geht. Hier zeigt sich, dass man in der Region Steyr-Kirchdorf mit 707 Euro durchschnittlichen Kosten monatlich am günstigsten wohnt. Teuerstes Pflaster ist mit 853 Euro das Traunviertel.