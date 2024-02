Paukenschlag! Trainer und Berater schon wieder weg

Was ist mit Schwaiger?

Gegen 13 Uhr bestätigte der Verein dann in einer Aussendung, dass Pätzold schon wieder Geschichte ist. „Der FC Dornbirn kann das ausgehandelte und zugesicherte Vertragsangebot an den neu geplanten Cheftrainer Roberto Pätzold leider nicht wie vereinbart realisieren.“ Weiters heißt es in dem, von Präsident Domig unterzeichneten Schreiben: „In zuletzt turbulenten Tagen konnten zahlreiche Zusagen eines privaten Investors wider Erwarten nicht eingehalten werden.“ Wie es mit seinem hochgelobten „Berater“ weitergeht, ließ Domig hingegen offen - der Kärntner wird in der Aussendung mit keiner Zeile erwähnt.