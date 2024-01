Bei Zweitligist überschlagen sich die Ereignisse

Ein spät gezündeter Knaller, den die Dornbirner ablieferten. Bereits am Sonntagabend war die Mannschaft informiert worden, am Montagvormittag ging die Freistellung von Coach Thomas Janeschitz an die Öffentlichkeit. Diese Entscheidung erfolge nach eingehender Prüfung und Evaluierung der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der sportlichen Leistung und der Teamdynamik, hieß es in einer ersten Aussendung Dornbirns.