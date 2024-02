„Höhen und Tiefen sind in der NFL viel extremer“

Krone+: Ihre abgelaufene Saison als „turbulent“ zu bezeichnen, wäre eine bodenlose Untertreibung: Der Stamm-Quarterback verletzt sich früh, das Quasi-Heimspiel in Frankfurt, viele unerwartete Siege, die verpasste Playoff-Teilnahme durch eine dramatische Niederlage im allerletzten Spiel. Wie emotional und fordernd war diese Saison für Sie?

Bernhard Raimann: Das war eine Riesenerfahrung, sowohl positiv als negativ. Die Saison ist besser verlaufen als jene im Jahr zuvor, wir haben mehr Spiele gewonnen. Darunter einige in der Overtime, in der Verlängerung, was natürlich immer sehr aufregend ist. Dazu kam das erste Spiel der NFL-Geschichte in Frankfurt, bei dem meine gesamte Familie samt Oma vor Ort sein konnte. Aber: Am Ende derart knapp noch den Playoff-Einzug zu verpassen, hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Du arbeitest das ganze Jahr auf dieses eine Ziel hin. Das finale Ausscheiden trübt den Gesamteindruck ein bisschen. Wir haben als Mannschaft aber viel gelernt, die Motivation für die nächste Saison ist jetzt umso größer.