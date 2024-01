Louis Vuitton holt Saoirse Ronan als Botschafterin

In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde Saoirse Ronan für ihre gefühlvollen und fesselnden Darstellungen in gefeierten Projekten wie „Little Women“, „Lady Bird“, „Brooklyn“ und „Atonement“ gelobt. Die Überzeugung, die sie in ihre Arbeit als Schauspielerin einbringt, brachte ihr einen Platz unter den Top Ten der „New York Times“-Liste der größten Schauspieler des 21. Jahrhunderts.