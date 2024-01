Kärntner Ex-Weltmeisterin beendet vorzeitig Saison

Keine Interviews in der Heimat

Dieser ging für die heute 25-Jährige gewaltig in die Hose! Seit ihrem Debüt im November stand Sorschag nie in den Punkten - beste Platzierung: Rang 33 in Lillehammer! Der Frust schien groß. Beim Weltcup-Heimspringen in Villach, wo die Reisacherin als 44. bzw. 41. die Quali verpasste, gab’s für die fragenden Journalisten nur eine plumpe Antwort: „Keine Interviews.“