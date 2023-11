Ex-Weltmeisterin vor Debüt für ihre neue Nation

Privattraining in Planica

Mit ihrem slowenischen Privattrainer Jure Radelj hat sie sich hauptsächlich in Planica (Slo) auf ihr Comeback vorbereitet, denn im Kosovo gibt es keine Skisprung-Anlage. „Ich habe intensiver trainiert als je zuvor, wollte nach meiner Knieverletzung unbedingt zurück an die Schanze. Vielleicht finden sich ja Sponsoren, die meinen Weg unterstützen wollen.“