Scharfe Kritik an Bahnhof Bregenz und Ritsch

„Wahlkampfrede des Landeshauptmannes“

Bürgermeister Michael Ritsch meinte noch im vergangenen Jahr, dass er den Bahnhof lieber im Bereich Seestadt sehen würde. Im Frühjahr soll eine Entscheidung über den Standort fallen. Auf die Kritik Wallners entgegnet er: „Ich werde keine Wahlkampfreden des Landeshauptmannes kommentieren. Die politischen Entscheidungen in der Landeshauptstadt fallen bei der Stadtvertretersitzung am 21. März. Seit Monaten arbeiten viele Experten an einer Lösung. Der Lead für die Umsetzung liegt aber natürlich bei Land und ÖBB.“