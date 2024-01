Kippt „Durchstarter“ den jüngsten Bürgermeister?

„Durchstarter“-Liste hat nun die Koalitions-Wahl

Die Liste JAP ist nun als Koalitionspartner im Spiel. „Lange Zeit gab es nur einstimmige Beschlüsse von ÖVP und SPÖ, bis Streitigkeiten nach Rücktritten in der Gemeindespitze begannen“, analysiert Amon die Unzufriedenheit in der Bevölkerung als Grund für seinen Erfolg. Die eigene Liste sieht er so: „Sechs Mitglieder mit verschiedenen Grundsätzen, aber einem Vorsatz - sich politisch auf Augenhöhe zu begegnen.“