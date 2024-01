Erste Wahl im Jahr: ÖVP setzt wieder auf Jungteam

Kasper scheitere am „neuen Jungchef“

Denn die SPÖ wollte Erwin Kasper als Vizebürgermeister installieren. „Das wäre ein Zeichen der Zusammenarbeit gewesen“, so der Sozialdemokrat. Aber der neue Ortschef bestand auf Daniela Brunner (53) als Vize – sie hätte ohnehin elf Jahre Erfahrung in der Lokalpolitik. Es folgte personelles Gerangel im Hintergrund. Bis die SPÖ die Reißleine zog und die Mandate zurücklegte.