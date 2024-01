1,3 Milliarden Flaschen in Müllendorf recycelt

Volle (Sonnen-)Kraft voraus!

Das Unternehmen setzt natürlich auf die Energie der Sonnenkraft und hat mit Ende vergangenen Jahres die erste Photovoltaik-Anlage erfolgreich in Betrieb genommen. Mit einer Fläche von 6400 und einer Leistung von 1200 kWp zählt sie zu einer der größten Dach-PV-Anlagen im Burgenland. Derzeit kommen 2373 PV-Paneele zum Einsatz, die rund 10 Prozent der erforderlichen elektrischen Energie aus eigener Erzeugung decken. In weiteren Ausbaustufen wird der Wert kontinuierlich erweitert. Seit Jahren setzt PET to PET im Betrieb der Anlagen zu 100% auf erneuerbare Energie.