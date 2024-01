Das Herz! Nationalteam-Held stirbt mit 41 Jahren

43 Tore hat er in 108 Länderspielen für Panama erzielt, mit den Mittelamerikanern im Jahr 2018 erstmals überhaupt an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilgenommen und er ist mit dem Al Ain FC 2005 im Finale der Asien-Champions-League gestanden - nun wird jedoch um Luis Tejada getrauert! Denn die Panama-Legende starb im Alter von lediglich 41 Jahren an einem Herzinfarkt ...