Warum Bewegung wie eine wahre „Wunderpille“ wirkt!

„Sich selbst ein bisschen fordern“

„Ich glaube, die Leute wissen oft gar nicht, welche enorme Heilkraft in der Bewegung steckt“, so Beate, die bereits den Großglockner erklommen und den Gipfel des 5895 Meter hohen Kilimandscharo in Tansania erreicht hat. „In letzter Zeit bin ich sehr oft am Berg unterwegs, weil ich es einfach liebe, in der Natur zu sein.“ Fast immer an ihrer Seite ist Mira, eine Französische Vorstehhündin. „Bewegung an der frischen Luft wirkt wie eine Wunderpille, und es ist dabei völlig egal, wie sie aussieht. Man sollte sich selbst ein bisschen fordern, sodass der Puls steigt. Und es muss Spaß machen.“